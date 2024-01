HabiSmart, ecco le otto startup selezionate nel secondo batch

HabiSmart, l’acceleratore Made in Italy per la crescita di startup che sviluppano soluzioni o servizi innovativi per il settore PropTech ed Edilizia Sostenibile della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, comunica le 8 startup selezionate dal programma durante il secondo batch che si concluderà il 15/02 con il Demo Day, una giornata in cui ogni startup presenterà la propria idea ad una vasta platea di corporate e investitori.

Le startup selezione da HabiSmart

Le startup selezionate da HabiSmart sono: Bimcubes, che realizza soluzioni che migliorano l’utilizzo del BIM per la digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni; BuildTrust, piattaforma che utilizza la Blockchain nell’industria delle costruzioni per il controllo, il monitoraggio e la trasparenza dei progetti in tempo reale; C-ty, software analitico per le agenzie immobiliari che consente di prendere decisioni ed elaborare strategie aziendali basate sui dati; Datasinc, sfrutta l’Intelligenza Artificiale per l’analisi di grandi insiemi di dati nel mercato immobiliare e nel mercato del credito delle procedure giudiziarie; FreedHome, piattaforma per l’affitto di immobili e marketplace per tutti i servizi legati alla gestione delle proprietà; Hausme, soluzione end-to-end per le ristrutturazioni residenziali che automatizza la generazione di preventivi grazie all’AI; Perlo Software, piattaforma di risk and project management che consente agli sviluppatori immobiliari di aumentare la produttività, ridurre le emissioni ed eliminare i sovraccosti grazie all’Intelligenza Artificiale; Smart Domotics, soluzione integrata cloud e IoT per l’acquisizione, l’analisi, il monitoraggio e l’automazione dei dati per l’efficienza energetica.

I vantaggi del programma per startup di HabiSmart

HabiSmart prevede numerosi vantaggi per le startup selezionate dal Programma, tra cui: un primo investimento di 143.750 euro, l’accesso al mercato, al network e al supporto dei migliori stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione, un ulteriore investimento follow-on fino a 300.000 euro per le migliori tra le startup selezionate; supporto end-to-end su prodotti, business, investimenti e mentor; servizi aggiuntivi messi a disposizione dai partner del programma e il prestigioso spazio di coworking messo a disposizione da COIMA nel quartiere di Porta Nuova, la cui piattaforma tecnologica di gestione di distretto fungerà da test-bed permettendo alle startup di testare i propri prototipi.

Habismart è un’iniziativa di CDP Venture Capital, insieme a Digital Magics, incubatore certificato e acceleratore di startup quotato su Euronext Growth Milan, e MassChallenge Switzerland. Promotori del progetto sono Ariston Group, NovaCapital, COIMA, mentre aderiscono come corporate partner a supporto dell’iniziativa Planet Smart City, Reale Group, Gabetti Lab, Costim.