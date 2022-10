Grande Fratello Vip, 31 ottobre: anticipazioni e nomination. Antonella Fiordelisi su Totti ha fatto una confessione

Grande Fratello Vip torna con la puntata del lunedì sera in onda il 31 ottobre 2022. Tante attenzioni ci saranno su temi caldi che riguardano in particolare due coppie nella casa. Poi, non mancheranno le nomination. Infine, una confessione della Fiordelisi su Francesco Totti sta circolando sul web in queste ore.

Grande Fratello Vip, 31 ottobre: anticipazioni e nomination

Grande Fratello Vip torna in prima serata su canale 5 lunedì 31 ottobre 2022.

Tra le anticipazioni ci sarà sicuramente l’attenzione sulla coppia Fiordelisi-Donnamaria. Poi, interessa sapere ciò che in realtà è successo sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Giaele.

Anche in questa puntata c’è chi rischia di salutare la casa. In nomination ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Tra i sondaggi del pubblico, la Pelizon è senza dubbio la preferita e dunque ha molte possibilità di rimanere nel reality.

Antonella Fiordelisi su Totti ha fatto una confessione

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà ha fatto una confessione su Francesco Totti. La frase fa molto rumore e lascia in silenzio tutti: “Francesco Totti mi ha chiamato”. Tuttavia, poco dopo, la Fiordelisi si è accorta della sua frase forte e ha poi detto alla fine per togliere il discorso da mezzo un imbarazzato “non è vero”.

