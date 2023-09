Grande Fratello, Alex Schwazer: la depressione e la partecipazione al reality

Grande Fratello, Alex Schwazer ha rivelato di aver sofferto di depressione a poche ore dal suo esordio nella casa più spiata d’Italia. L’atleta ha raccontato anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare di partecipare al reality.

Grande Fratello, Alex Schwazer: la depressione

Alex Schwazer è uno dei nuovi concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello. L’atleta ha rivelato di aver sofferto di depressione in passato dopo la squalifica per doping. “Sono stati anni dove bisognava lottare per dimostrare l’innocenza. Anni impegnativi, difficili, in un ambiente non mio. Il mio ambiente sono le gare, non il tribunale. Se mi sento vittima di un’ingiustizia? Sì. Una cosa è scontare una squalifica avendo delle colpe, come è successo nel 2012, un’altra è scontare una squalifica non avendo delle colpe. Il momento più brutto è stato quando da Rio de Janeiro dovevo andarmene via anziché gareggiare. È stato umiliante. […] Sono papà di due bimbi e mi auguro che a loro non succeda mai quello che è successo a me. La depressione è una malattia, non è da prendere alla leggera. In quel momento mi ero dovuto fermare perché il mio mondo non esisteva più, non avevo gli allenamenti o le gare per cui dover funzionare in qualche maniera. Mi sono fatto aiutare da uno specialista che ringrazio e che mi ha fatto tornare quello di sempre”.

La partecipazione al reality

Sulla sua partecipazione al reality: “Sono sempre speranzoso di poter tornare alle gare e anche questa volta è così – spiega Schwazer – Se sono pronto lo vedremo, però entro al “Grande Fratello” con l’obiettivo di raccontare la mia storia e anche per potermi allenare dentro la Casa, in modo che tutti possano vedere cosa vuol dire”. Quindi aggiunge: “A livello psicologico è impegnativo allenarsi su un tapis roulant e non all’aperto, però lo vedo come un ulteriore stimolo”.

