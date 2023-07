Tiziano Ferro a Ancona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Tiziano Ferro a Ancona si esibisce in concerto in occasione del suo tour che lo sta riportando ad essere di nuovo protagonisti nei più grandi stadi italiani. I suoi concerti in quest’estate non sono finiti ed ecco dove canta nelle prossime settimane.

Tiziano Ferro a Ancona: scaletta delle canzoni

Tiziano Ferro si esibisce in concerto a Ancona allo Stadio Del Conero nella serata di sabato 8 luglio 2023. Il cantante dopo essersi esibito negli stadi di Roma e di Napoli, continua il suo tour negli impianti sportivi delle città italiane. Ecco la scaletta delle canzoni che Ferro porta sul palco:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Si è partiti da Udine con la data zero del tour “TZN 2023” per poi proseguire nelle altre città italiane: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova. Il Comune di Ancora ha forniti alcune informazioni sul concerto: “Sono state organizzate aree di sosta nell’area Baraccola per chi viene da sud, percorsi pedonali protetti, un treno speciale con fermata Ancona stadio, tre linee di navette con parcheggi limitrofi per chi viene da nord o dalla nostra città. Posti riservati per mamme in attesa e disabili. Apertura cancelli al Del Conero alle 16.30“.

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia Bologna, Stadio Dall’Ara

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo

