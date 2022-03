Chiara Ferragni, l’appello social: “sosteniamo il popolo ucraino”

L’influencer Chiara Ferragni torna a parlare sui social, questa volta per lanciare un appello per aiutare il popolo Ucraino. Mentre sta partecipando alla Fashion Week parigina, infatti, la Ferragni ha lanciato un appello sui social per chiedere ai suoi fan una generosità per la popolazione ucraina colpita.

L’appello di Chiara Ferragni per la popolazione Ucraina

L’influencer Chiara Ferragni, colpita da quanto sta accadendo in Ucraina, ha infatti chiesto e invitato invitato tutti i suoi follower a sostenere la Croce Rossa Italiana. Obiettivo? Lanciare una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal conflitto.

Grazie ad una donazione a favore dell’ente, infatti, per la croce rossa sarà possibile mandare in Ucraina un convoglio di medicine e cibo per la popolazione che sta soffrendo.

L’appello social per una donazione

“Ciao ragazzi, mi trovo a Parigi per lavoro e come tutti voi sono molto preoccupata per la situazione in Ucraina – ha spiegato l’influencer Chiara Ferragni – e per questo motivo, in questi giorni mi sono informata per capire quali organizzazioni ed enti potessero aiutare concretamente in questa situazione e mi sento di supportare Croce Rossa che si è mobilitata dal primo momento per dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina e soprattutto hanno un piano emergenziale per continuare a supportarla nelle prossime settimane”.

Con la croce rossa, ha poi spiegato, partirà “nei prossimi giorni partirà un convoglio di aiuti umanitari per la popolazione, quindi cibo e medicine. Ricordatevi che qualsiasi aiuto è importante e possiamo fare la differenza insieme».A corredo del post, inoltre, l’influencer ha poi scritto: “Io ho deciso di sostenere le azioni della croce rossa italiana, supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto”.