Giulia Tramontano, la sorella lancia una raccolta fondi online: le sue parole

Da giorni non si parla d’altro. La morte di Giulia Tramontano ha scioccato tutti, mettendo a repentaglio anche la vita della famiglia e della sorella che, per ricordarla, ha lanciato una raccolta fondi.

Le parole di Chiara.

Raccolta fondi per Giulia Tramontano: ne parla la sorella

Il mese di Giugno si apre nel modo peggiore: due casi di femminicidio, di cui uno a Roma. In entrambi si conosce il colpevole e in ambo i casi si parla di “compagno” o “ex”. Per Giulia Tramontano non c’è stato verso di sopravvivere. A parlarne la stessa sorella – Chiara – che ne piange la scomparsa.

Le parole della sorella fanno quasi capire che lei sia ancora in vita:

“Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi“.

Come se Giulia fosse ancora lì, chiudendo però con un senso di amarezza, non essendosi accorta del male che stava per ricevere.

Morta così a 29 anni, e incinta di 7 mesi, ha sicuramente scosso l’intera popolazione. La sorella Chiara, insieme all’associazione Penelope, ha così deciso di omaggiarla e ricordarla con una raccolta fondi online.

Una nota ne spiega le intenzioni:

“Questa è una campagna ufficiale di raccolta fondi promossa dall’Istituto Italiano di Tecnologia, dove lavora la sorella di Giulia. Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo partner, mentre aspettava un bambino, il 27 Maggio 2023 vicino a Milano. Il ricavato verrà devoluto in minor parte all’Associazione Penelope, che ha curato il caso, e il rimanente sarà destinato alla famiglia di Giulia per coprire le ingenti spese causate da questa tragedia”.

Le risposte non sono tardate ad arrivare, con ben 6.413 euro già racimolati.

