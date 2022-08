Musei gratis domenica 7 agosto: torna l’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura

Musei gratis domenica 7 agosto: torna l’iniziativa #domenicaalmuseo che presenta l’opportunità per tutti di recarsi in siti o musei e visitarli senza il costo del biglietto. Un’iniziativa voluta diversi anni fa per valorizzare la cultura ancora di più.

Musei gratis domenica 7 agosto: torna l’iniziativa #domenicaalmuseo

Domenica 7 agosto 2022, torna l’iniziativa #domenicaalmuseo in tante regioni d’Italia. L’iniziativa prevede l’apertura di numerosi siti e musei da visitare gratuitamente per un’intera giornata.

L’evento fu introdotto nel 2014 dal ministro Dario Franceschini.

L’elenco del Ministero della Cultura

Sono tanti i siti da visitare in Italia ed in quasi in ogni regione c’è la possibilità di poter usufruire dell’iniziativa di andare gratis al museo. Sul sito del Ministero della Cultura, ci sono le informazioni da sapere prima di recarsi in qualche luogo. In più c’è anche l’elenco regione per regione con i vari museo e luoghi che rientrano nell’iniziativa.

“Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal Decreto.

Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita”.

