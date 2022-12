Ballando con le Stelle: chi è stato ripescato, la classifica e i finalisti dopo la puntata del 2 dicembre

Ballando con le Stelle è arrivata alla sua nona puntata in un giorno diverso. Il programma è andato in onda di venerdì a causa del palinsesto che vede inserite le partite del Mondiale in Qatar sulle rete della Rai. Si torna ora in onda tra due settimane, sabato 17 dicembre 2022 con appuntamento consueto.

Ballando con le Stelle: chi è stato ripescato

La nona puntata si è conclusa e ci si prepara alla puntata che si terrà tra due settimane il 17 dicembre con la finale venerdì 23.

Ecco la lista di tutti i concorrenti eliminati ed espulsi da programma di Milly Carlucci:

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina – ELIMINATI

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen – ELIMINATI

Dario Cassini-Lucrezia Lando – ELIMINATI

Paola Barale-Roly Maden – ELIMINATI

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli – ESPLUSO

Marta Flavi-Simone Arena – ELIMINATI

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – RITIRATI

La classifica e i finalisti dopo la puntata del 2 dicembre

Nella puntata del 2 dicembre non c’è stato nessun eliminato e la classifica finale dopo il tesoretto assegnato vede tutte le coppie che si sfideranno in vista poi della finale.

Le coppie formate da Rosanna Banfi con Simone Casula e quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron, sono state a rischio eliminazione. Milly Carlucci a questo punto chiede a Simone Di Pasquale e Sara Di Varia se vogliono usare il loro Salvacondotto: Simone sceglie di salvare la coppia formata da Rosanna Banfi con Simone Casula, mentre Sara salva quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. Ecco dunque ancora la classifica parziale:

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 92 punti Gabriel Garko e Giada Lini 89 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 57 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 43 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 44 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 32 punti

