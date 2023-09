Giulia Amodio, chi è la moglie di Stefano Sensi: la linea di costumi e l’attacco sui social alla città di Milano

Giulia Amodio, 26 anni, è la modella e influencer che ha sposato il calciatore Stefano Sensi. Negli ultimi anni, la ragazza sta riscuotendo tantissimo successo sui social, dove non manca di pubblicare foto sorridenti e felici con il futuro marito. I due si sono sposati sabato 17 luglio 2021 nella suggestiva cornice di Ostuni, in Puglia.

Chi è Giulia Amodio

Giulia Amodio è la bella moglie del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Stefano Sensi. Ha 26 anni ed è nata a Cesena, in provincia di Forlì. Da sempre appassionata di moda, ha da poco ideato una linea di costumi che l’ha resa ulteriormente cliccata sul suo profilo Instagram, dove conta 128 mila follower.

Proprio su Instagram, aveva annunciato la proposta di matrimonio ricevuta a sorpresa dal calciatore nel giorno del suo compleanno, 5 gennaio 2021, insieme ai fuochi d’artificio che illuminavano il cielo. Così la modella aveva commentato quei magici momenti: “Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te. Un compleanno incredibilmente speciale! Ti amo immensamente“

Attacco sui social alla città di Milano

La modella nelle ultime ore è stata protagonista di un duro sfogo contro la città di Milano sui social. “Ad oggi avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti”.

“Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata – spiega la Amodio – ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi… c’è tutto!”. Nel dicembre 2021, Sensi e consorte avevano ricevuto un importante furto con i ladri che si sono introdotti in casa loro.

Il matrimonio con Stefano Sensi

La modella romagnola è convolata a nozze con il calciatore nerazzurro Stefano Sensi, sabato 17 luglio 2021. Il matrimonio era stato inizialmente programmato per il 29 maggio 2021, ma causa Europei e restrizioni Covid è stato posticipato.

Come location è stata scelta la splendida e suggestiva cornice di Ostuni, in Puglia. Tra gli oltre 300 invitati, amici, parenti e attesi anche compagni della Nazionale di calcio, freschi di festeggiamenti per il titolo europeo.