Ilary Blasi, documentario “Unica” su Netflix: quando esce e di cosa si tratta

Ilary Blasi racconta la sua storia in un documentario targato Netflix. Nei prossimi giorni è prevista l’uscita e in molti si chiedono quale possa essere la verità della Blasi sui rolex e sulla separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi, documentario “Unica” su Netflix: quando esce

Unica è il titolo del documentario che ha come protagonista la vita della showgirl Ilary Blasi. L’uscita è prevista sulla piattaforma Netflix per il 24 novembre 2023 e prende il nome dalla famosa maglietta («6 unica!») dedicata a lei da Totti dopo un gol a marzo 2002. Il film durerà circa 80 minuti.

Di cosa si tratta

A parlare in prima persona è la stessa Blasi insieme ad altri membri della sua famiglia: “Voglio raccontarvi la mia storia, per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, però qui si parla di me“. Non mancheranno le vicende che parlano della separazione da Totti e dei famosi rolex. Proprio l’ex capitano giallorosso in una recente intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato. “Abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”, spiega il Capitano.

LEGGI ANCHE: Morgan fuori da X Factor, è ufficiale: “Comportamenti inappropriati”. La risposta del cantante