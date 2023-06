Giovanni Battista Meneghini, chi era il primo marito di Maria Callas: vita privata, carriera, figli

Chi era Giovanni Battista Meneghini, marito di Maria Callas. Scopriamo qualche informazione in più sull’imprenditore veronese, primo consorte della divina soprano di origini greche. Cosa sappiamo di lui?

Chi era Giovanni Battista Meneghini, primo marito di Maria Callas: vita privata, carriera

Nato a Ronco all’Adige, in provincia di Verona, il 23 ottobre 1895, Giovanni Battista Meneghini era un imprenditore noto al pubblico soprattutto in quanto primo marito di Maria Callas. Grazie alle sue fortunate attività imprenditoriali, Meneghini riusciva a godersi una lussuosa vita da scapolo, frequentando alberghi e gli ambienti più in di Verona. Incontra una giovane Maria Callas agli inizi nel 1947 e rimane subito colpito dalla sua voce. Meneghini le offre il famoso patto di sei mesi, durante il quale l’imprenditore si impegna a mantenerla e sostenerla per aiutarla a trovare successo come cantante lirica.

In poco tempo tra i due sboccia l’amore: quando Callas diventa celebre, Meneghini le fa da manager. La cantante lo prega di sposarla e i due convolano a nozze nel 1949. Nel 1950 l’imprenditore vende ad alcuni suoi parenti le sue azioni dell’azienda di famiglia, la Angelo Meneghini e figli, per dedicarsi a tempo pieno all’attività di manager.

Vita privata, la storia tormentata con la cantante e il divorzio

Il matrimonio tra Maria Callas e Giovanni Battista Meneghini dura dieci anni, pieni di alti e bassi. Il colpo di grazia arriva a causa della celebre storia d’amore tra la cantante lirica e l’armatore greco Aristotele Onassis, che porta la coppia al divorzio nel 1959. Distrutto dalla fine del rapporto con sua moglie, Meneghini non torna mai agli affari di famiglia e decide di restare a Sirmione, nella casa oggi nota come Villa Callas, per poi trasferirsi a Colombare.

La frattura tra i due nasce anche da alcuni problemi economici che non fecero altro che peggiorare dopo il divorzio. Maria Callas ne parlava, rabbiosa, in una sua lettera: “Mio marito mi sta ancora infastidendo, dopo avermi privato di metà del mio patrimonio ed essersi intestato tutto a suo nome, da quando ci siamo sposati: sono stata una stupida a fidarmi di lui…Pidocchio che passa per milionario ma non possiede il becco di un quattrino”. Meneghini morì a Desenzano del Garda il 21 gennaio 1981, all’età di 86 anni. Nel corso della sua vita divenne, ironicamente, l’erede della sua ex moglie, morta prematuramente a 53 anni, creando molta tensione tra i restanti parenti della cantante.