Giornata mondiale dell’Ambiente, rinnovata la partnership Deliveroo-Amsa

Un sacchetto speciale per consegnare cibo, ma anche per ricordare e mettere a disposizione dei cittadini milanesi tutte le informazioni utili per differenziare correttamente le confezioni ricevute ordinando online. Prende il via oggi, a Milano, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e AMSA, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta differenziata in città.

L’iniziativa – avviata grazie alla firma di rinnovo del Protocollo d’Intesa siglato da Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy, e Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa – parte oggi, martedì 31 maggio, in vista della World Environment Day, la Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1975 e che si celebra il 5 giugno.

Deliveroo e Amsa: un sacchetto speciale in carta riciclabile per le consegne

Protagonista della campagna di sensibilizzazione sarà il sacchetto speciale, realizzato in carta riciclabile, che i ristoranti partner di Deliveroo coinvolti nell’iniziativa utilizzeranno per il trasporto del cibo ordinato attraverso l’App. I clienti della piattaforma troveranno sulla confezione un QR code da scansionare per consultare tutte le indicazioni utili per separare correttamente il packaging ricevuto e avviarlo al riciclo secondo le linee guida Amsa.

Nel corso dell’iniziativa, anche i ristoranti riceveranno, attraverso comunicazioni digitali, una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, rendendo così la raccolta differenziata ancor più semplice per i cittadini.

Milani (ad Amsa): “Campagna nata per migliorare i risultati della differenziata”

“Amsa cerca costantemente di anticipare i trend modificando i propri servizi per avvicinarsi alle esigenze dei nuovi stili di vita dei milanesi. – ha dichiarato Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa -L’azienda ha risposto al recente sviluppo del food delivery con un significativo protocollo d’intesa con una delle realtà leader del settore. La campagna di sensibilizzazione in partnership con Deliveroo è nata per migliorare ulteriormente i risultati della raccolta differenziata, supportando con modalità innovative e immediate i cittadini nella separazione degli imballaggi del proprio pasto ordinato online”.

Sarzana (Deliveroo): “Orgogliosi di lavorare per una città sempre più verde e pulita”

Quella tra Deliveroo e Amsa è una collaborazione sempre più consolidata” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy, che aggiunge: “Siamo felici di aver firmato questo nuovo protocollo d’intesa che ci permette di avviare una nuova campagna di sensibilizzazione

a Milano per la promozione e diffusione di stili di consumo sostenibili, anche attraverso la raccolta differenziata e la scelta di materiale riciclabile.

Il nostro impegno per le città e i territori in cui operiamo non si limita al supporto al settore della ristorazione e alla creazione di nuove opportunità di business e lavoro, ma riguarda anche la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Questo impegno è parte dell’identità stessa di Deliveroo e siamo orgogliosi di lanciarlo per una città sempre più verde e pulita”