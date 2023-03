Giornata Mondiale dell’acqua 2023: tema e perché cade il 22 marzo. L’allarme delle Nazioni Unite

Giornata Mondiale dell’acqua 2023: il 22 marzo si ricorda e si affronta una tematica che oggi è diventata molto attuale anche per risvolti negativi. Infatti, per l’occasione le Nazioni Unite hanno lanciato un appello.

Giornata Mondiale dell’acqua 2023: tema e perché cade il 22 marzo

Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day). Questo ricorrenza è stata voluta ed istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Per questa giornata le Nazioni unite invitano i membri a promuovere attività concrete all’interno dei loro Paesi per sensibilizzare sempre di più l’importanza dell’acqua. Il tema di quest’anno è accelerare il cambiamento per risolvere la crisi sanitaria e idrica mondiale. “Al momento siamo decisamente lontani dal raggiungere l’obiettivo numero 6 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero acqua e sanità per tutti entro il 2030” si legge sulla pagina ufficiale dedicata alla giornata.

L’allarme delle Nazioni Unite

Per l'occasione di questa giornata, le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per l'allarme delle crisi idriche a livello internazionale. Secondo l'ONU, con l'uso insostenibile dell'acqua che molti paesi stanno attuando, il mondo si starebbe avviando verso una scarsità di acqua che è diventata una minaccia reale. Infatti, l'utilizzo di questa risorsa limitata non accenna a diminuire. Il tasso di crescita è infatti del 1% ogni anno fin dagli anni '80, un ritmo che secondo le stime degli esperti dovrebbe mantenersi fino almeno al 2050. Sul sito dedicato a questa giornata si legge ancora: "Tu e la tua famiglia, la scuola e la comunità potete fare la differenza cambiando il modo in cui usate, consumate e gestite l'acqua nelle vostre vite. I tuoi impegni verranno aggiunti all'Agenda d'azione per l'acqua, che sarà lanciata alla Conferenza sull'acqua 2023 delle Nazioni Unite, il primo evento di questo genere da quasi 50 anni. Questo è un momento irripetibile in cui il mondo si unisce intorno all'acqua".