Giornata Mondiale del Disegno 2023: storia, significato e programmazione Rai

Giornata Mondiale del Disegno 2023: il 27 aprile si ricorda e si vive in tutto il mondo questa ricorrenza particolare che richiama tanti appassionati ma anche professionisti. Ecco la Rai quale programmazione ha deciso per l’occasione.

Giornata Mondiale del Disegno 2023: storia e significato

Il 27 Aprile 2023 si festeggia in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Disegno, chiamata anche come “Giorno del disegnatore” o “Giorno del disegnatore grafico”. Questa giornata è stata voluta dal Consiglio Internazionale delle Associazioni di Disegno Grafico (Ico-D), un’associazione mondiale per i disegnatori professionisti, fondata a Londra nel 1963.

Il disegno ha origini antichissime per poi svilupparsi nel corso dei secoli. Già l’uomo primitivo ha iniziato a comunicare prima disegnando, poi adoperando parole e scrittura. Sin dalla preistoria, ci sono stati esempi di grafici come i disegni rupestri. Nel corso dei secoli, tante sono state le materie che l’uomo ha sfruttato per creare la sua forma di espressioni e lasciare un’impronta decisiva del suo passaggio. Oggi, il disegno si è evoluto: non più solo “a mano libera” ma anche con strumenti tecnologici. Infatti, sono stati sviluppati alcuni programmi grafici programmi grafici. Il disegno grafico è considerato un potente veicolo per la trasmissione e la condivisione di idee, progetti, esperienze.

La programmazione Rai

Rai Scuola dedica a questa giornata una puntata del programma Oggi è in onda il 27 aprile 2023 alle ore 18.00 e disponibile su Rai Play QUI. “Rai Scuola presenta 24 puntate dedicate al racconto e alla celebrazione delle giornate nazionali e internazionali che rappresentano un’occasione per informare il pubblico su eventi e ricorrenze istituite e promosse dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, dall’UNESCO o dal Parlamento Italiano”.