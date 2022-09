Veronica Peparini, addio ad “Amici 22”: “Ci sono rimasta male”

Veronica Peparini dice addio ad Amici. Ma cosa è successo? Come mai questa scelta?

Veronica Peparini, addio da Amici

Veronica Peparini dice addio ad Amici e la notizia è ormai ufficiale quando la nuova edizione di Amici è ormai entrata nel vivo. Veronica Peparini, nota e amatissima coreografa, ha svelato i reali motivi che hanno portato a questo rottura improvvisa. La scelta è stata presa, in particolare, dal talent show di Canale 5

Stando alle parole della nota e amata coreografa, la decisione di sostituirla sarebbe stata presa dal programma.

Le dichiarazioni sull’addio

La coreografa, in merito al suo addio ad Amici, ha rilasciato una dichiarazione per far sapere quanto sia stretto il suo legame con il talent, all’interno del quale è rimasta per diversi anni da protagonista. “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi.

Non vedermi seduta al banco mi fa davvero un effetto strano, dato che avevo un ruolo importante. Emanuel Lo? Ritengo sia un buon professionista”