Oggi, venerdì 26 agosto, è la giornata mondiale del cane. Diffusasi in primo luogo negli Stati Uniti, la Festa è ormai diventata internazionale.

Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane: cosa c’è da sapere

Il 26 agosto si festeggia la giornata mondiale del cane, considerato da molti un vero e proprio membro della famiglia e il migliore amico dell’uomo. Nonostante gli alti tassi di abbandono che vedono ancora molti cani lasciati da soli su strade e autostrade, tra il padrone e l’animale a quattro zampe spesso si crea un grandissimo e affettuosissimo legame.

Proprio per celebrare questo bellissimo animale, nel 2004 l’attivista ed educatrice cinofila Colleen Paige ha proposto di festeggiare il 26 agosto questa giornata. E dalla sua iniziativa, quindi, è nata una Giornata riconosciuta a livello internazionale e non solo locale. Di conseguenza la World Dog Alliance (o WDA) insieme alla Humane Society International e Humane Society of United States ha fatto nascere la Giornata mondiale del cane.

Il giro d’affari della pet economy