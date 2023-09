Giorgio Napolitano, funerali: i politici e i capi di Stato esteri presenti alla cerimonia

Giorgio Napolitano, funerali: tante le autorità presenti italiane così come i Capi di Stato esteri che prenderanno parte alla cerimonia in forma laica prevista nella tarda mattinata di martedì 26 settembre a Montecitorio.

Giorgio Napolitano, funerali

Martedì 26 settembre 2023 sono previsti i funerali dell’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Con la chiusura della camera ardente, il feretro col relativo corteo funebre partirà da Palazzo Madama, che ospita la camera ardente, percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato dai Corazzieri.

Verso le ore le 11 verrà il feretro accompagnato fuori dalla camera ardente di Palazzo Madama dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Su corso Rinascimento il carro funebre e i familiari accompagneranno il defunto a Palazzo Montecitorio. Preso in carico dalla Camera il feretro sarà portato a spalla da una rappresentanza interforze, dei circa cento pubblici ufficiali che saranno presenti, per essere collocato nella sala dei ministri intorno alle 11.30, poco prima del via dei funerali.

I politici e i capi di Stato esteri presenti alla cerimonia

Tra i Capi di Stato annunciati ci saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quella annunciata oggi del Capo dello Stato francese Emmanuel Macron e del presidente della Repubblica di Germania Frank Walter Steinmeier. Tra le autorità presenti sono previsti anche i reggenti di San Marino, la duchessa di Edimburgo e il presidente albanese Bajram Begaj. Tra gli ospiti stranieri anche il nuovo ambasciatore americano Jack Markell. Il Regno Unito, a quanto si apprende, sarà rappresentato ai funerali di Giorgio Napolitano dalla duchessa di Edimburgo, Sophie Rhys Jones, moglie di Edoardo e cognata del Re. Non solo: Presidente emerito della Repubblica d’Austria Heinz Fischer con la consorte Signora Margit Fischer; Presidente emerito della Repubblica del Portogallo Aníbal Cavaco Silva, con la consorte Signora Maria Alves da Silva Cavaco; Presidente Emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor; Duchessa di Edimburgo, membro della Famiglia Reale del Regno Unito. Non mancherà ovviamente la premier italiana Giorgia Meloni con i due presidenti di Senato e Camera: Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Saranno presenti alla cerimonia anche i Ministri e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.