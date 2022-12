Chi è il padre della cantante Giorgia? Si chiama Giulio Todrani, ha partecipato a The Voice Senior ed è un appassionato di musica

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, è una cantautrice e produttrice discografica italiana. Il padre è Giulio Todrani, che ha partecipato a The Voice Senior.

Sarò ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone in onda all’ora di pranzo su Rai 1.

Giorgia, chi è il padre della cantante Giulio Todrani?

Giulio Todrani , padre della famosa cantante Giorgia, è un cantante classe 1943. Con lo pseudonimo di Alan Soul è l’anima di questa piccola band che ripropone lo schema e la verve delle grandi orchestre americane degli anni ’50 e ‘60, e non solo.

Nei suoi spettacoli spesso accompagnati anche da voci femminili, ci sono sempre momenti di passione ed energia grazie alla sua voce unica e grintosa e alle travolgenti performances dei musicisti. È stato lui ad aver dato e trasmesso la grande passione alla figlia della musica.

Con la sua voce ha conquistato i giudici di The Voice Senior.

Vita privata

Giulio Todrani non ha fratelli o sorelle, ma possiamo dire che è sposato da diversi con Luciamaria Lentini.