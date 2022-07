La campagna elettorale va avanti anche a colpi di social, con alcuni esponenti del mondo dello spettacolo che iniziano ad esprimersi sulle elezioni di settembre. L’ultima artista ad essersi espressa a tal proposito è la cantante Giorgia in polemica con Giorgia Meloni.

“Anche io sono Giorgia ma..”: la cantante risponde a Meloni

La cantante Giorgia, da sempre molto riservata dal punto di vista politico, ieri si è espressa con una storia a sorpresa su Instagram.

La cantante, impegnata in prima persona da sempre nelle cause ambientaliste e animaliste, ha infatti condiviso nelle stories di Instagram un meme che la raffigura durante una esibizione live e sotto la seguente la scritta: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno”.

La polemica con la leader di FdI

Il riferimento della cantante, senza alcuna ombra di dubbio, è alla famosa frase che fa da slogan alla ex ministra delle politiche giovanili.

“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana“, pronunciata dalla leader di Fratelli d’Italia nel discorso che ha tenuto durante la manifestazione del Centrodestra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre 2019. “Io sono Giorgia – Le mie radici, le mie idee”, inoltre, è anche il titolo del libro della leader di FdI uscito lo scorso anno.