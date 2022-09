Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid stanno insieme? Tutto sul nuovo flirt

Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid stanno insieme? Alcune foto li mostrano in atteggiamenti complici ad una festa a New York.

Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid stanno insieme? Alcune foto pubblicate dal Daily Mail mostrerebbero l’attore americano insieme alla supermodella 27enne. È già nato un nuovo amore dopo la rottura con Camilla Morrone?

Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid stanno insieme? Tutta la verità

Secondo un’indiscrezione del Daily Mail, Leonardo Di Caprio avrebbe già trovato un nuovo amore. Appena due settimane dopo la rottura con la modella Camilla Morrone, la star americana è stata beccata spesso in compagnia di altre note e affascinanti indossatrici.

Ad inizio settembre si parlava della 22enne ucraina Maria Beregova, ma anche lei pare che sia storia vecchia. Il quotidiano britannico ha diffuso alcuni scatti che ritraggono Di Caprio in compagnia di un’altra supermodella, stavolta statunitense: la 27enne Gigi Hadid. I paparazzi li hanno beccati insieme ad una festa a New York, con l’attore che, a quanto pare, le farebbe la corte da diverso tempo.

Voci contrastanti sulla coppia: “Sono solo amici”, “Sono attratti l’uno dall’altra”

Stanno insieme allora? Nulla da fare, secondo una fonte anonima dello US Weekly: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”. Le foto del Daily Mail raccontano una storia ben diversa, mostrandoli in atteggiamenti intimi. Di Caprio e Hadid sono visti chiacchierare amabilmente, molto vicini tra loro, scambiandosi carezze in modo complice. “Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altra” –afferma invece con sicurezza un’altra fonte anonima di E!News- “Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale”.