Gianni Morandi a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Gianni Morandi a Roma si esibisce in concerto proseguendo il giro dei palazzetti in Italia. Ecco anche le prossime date e tappe dell'artista.

Gianni Morandi a Roma si esibisce in concerto in occasione del suo tour nei Palazzetti. Nella serata di sabato 18 marzo, il cantante è di scena al Palazzo dello Sport per poi proseguire il suo giro per le città italiane.