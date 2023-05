Chi è Gianluca Gazzoli: carriera in radio, moglie, figli, programmi tv, libro

Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo e videomaker italiano, che attualmente ha 34 anni.

Chi è Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico, nato il 18 agosto 1988 a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese, che ha iniziato a muovere i primi passi della sua carriera nei villaggi turistici. I suoi esordi sono nel 2014 su Radio Number One, una storica emittente nel Nord Italia ma nel contempo decide di dedicarsi alla produzione di video su YouTube. Successivamente è passato alla radio nazionale ed è diventato voce di RAI Radio 2.

Radio e tv

Gianluca Gazzoli, per quanto riguarda la radio e la tv, ha già presenziato nel corso della sua carriera a The Voice (2016), Quelli che il Calcio (2017-2018), Domenica In. Nel 2017 per Rai Radio 2 ha condotto in febbraio la diretta del Festival di Sanremo insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti.

Nel luglio 2018 ha poi affiancato Ema Stokholma al commento del Tomorrowland su Rai 4 mentre nel 2018 ha condotto con Tamara Donà Quelli che… A Radio 2, spin-off radiofonico dello storico programma TV Quelli che il Calcio. Nella stagione 2018-19 è stato volto del programma Dalle2alle5, in seguito Dalle2alle4, in diretta tutti i pomeriggi su Deejay TV. Sempre sulla medesima radio, nel 2020 ha condotto in solitaria Megajay, in onda il sabato e la domenica dalle 14 alle 17 su Radio Deejay.

Nel 2021, durante la settimana del Festival di Sanremo, ha condotto la seconda edizione di “Guess The Artist” e attualmente conduce Basket Zone, trasmissione di approfondimento sul campionato italiano di pallacanestro in onda su DMAX.

Moglie e figli

Sara Bolla è la moglie di Gianluca Gazzoli. I due sono convolati a nozze a settembre del 2017, per poi coronare il loro amore con la nascita di Rachele a ottobre del 2018. La coppia nel 2022 ha avuto la seconda figlia, Carola.

Curiosità

Nel 2021 è stato tra i doppiatori della pellicola d’animazione Space Jam: New Legends,

Libro

Ha scritto il libro Scosse, la mia vita a cuore libero edito da Mondadori.