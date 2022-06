Zelda Williams, chi è: la figlia di Robin Williams debutta alla regia

Zelda Williams è un’attrice ma anche una giovane regista. Conosciuto in particolare per essere la figlia del compianto attore Robin Williams. Nelle ultime ore, è tornata al centro del ricerche perché è alle prese con la regia di un nuovo film.

Zelda Williams, chi è

Zelda Williams ha 32 anni ed è mata a New York il 31 luglio 1989. Conosciuta soprattutto per essere la figlia del compianto attore Robin Williams. Si chiama Zelda in onore della principessa della saga dei videogiochi “The Legend of Zelda” per Nintendo.

Robin Williams dopo aver divorziato da Valerie Velardi si sposò con Marsha Garces Williams dalla quale nacquero Cody e Zelda. Anche Zelda Williams è attrice, proprio come il padre.

La figlia di Robin Williams debutta alla regia

La figlia di Robin Williams si cimenterà con la regia di un film. si tratta di uno zombie comedy intitolata Lisa Frankenstein, commedia romantica di zombi ambientata nel 1989 prodotta da Focus Features.

Lei stessa ha commentato la notizia su Twitter: “So che Hollywood ha una cattiva reputazione per aver rigurgitato sequel, remake e riavvii ancora e ancora e ancora e ancora…

e sì, lo fa assolutamente! Ma finalmente mi sta anche permettendo di realizzare il più pazzo, meraviglioso copione di zombi mai letto, e per questo gliene sarò per sempre grata!”

Zelda ha aggiunto che Lisa Frankenstein non avrebbe dovuto essere il suo primo film da regista: “Ho avuto tre film che sono andati in pezzi prima di questo perché è una cosa che accade spesso. E’ stato scoraggiante, per non dire altro.

Ma il fatto che questo progetto sia sopravvissuto è un regalo incredibile”.

