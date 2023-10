Meloni, la separazione porterà voti? Pregliasco: “Comunicativamente ne esce bene”

Perché leggere questo articolo? Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, commenta la separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, in termini di sondaggi. Dal punto di vista del consenso, la premier potrebbe addirittura trarre vantaggio dalla relazione complicata.

Non tutto il male vien per nuocere, anche in politica. La clamorosa decisione di Giorgia Meloni di chiudere la relazione con Andrea Giambruno, sta agitando le acque delle politica e il mondo social. E potrebbe addirittura avere conseguenze positive in termini di consenso elettorale per la Presidente del Consiglio. Questo è il parere del sondaggista Lorenzo Pregliasco. Secondo il direttore di YouTrend, intervistato da True-news.it, “comunicativamente parlando, Meloni esce bene da una vicenda non semplice“.

Pregliasco: “Meloni ne esce bene”

“Ho l’impressione che in questa situazione Giorgia Meloni abbia generato più simpatia che antipatia” prosegue Pregliasco. Il docente universitario e giornalista esperto di sondaggi, intravede risvolti positivi – in termini di consenso – per la Premier. “La sua presa di posizione ha posto fine a una situazione che rischiava di essere uno stillicidio. Qualsiasi cosa dicesse o facesse Andrea Giambruno andava inevitabilmente a riverberarsi sulla compagna Presidente del Consiglio”.

La separazione, comunicata tramite post sui social con foto di famiglia, potrebbe quindi portare o togliere voti a Meloni? “Elettoralmente non vedo effetti diretti” è la risposta di primo acchito di Pregliasco. Il direttore di YouTrend prova poi ad approfondire: “in termini di simpatia però la scelta può avvantaggiare Meloni, in termini di immagine. E’ stata una mossa, probabilmente non scelta, ma corretta. Il tempismo e il modo in cui Meloni ha comunicato la separazione da Giambruno sembrano corretti ai più”.

Meloni-Giambruno: una vicenda personale che ha anche un valore politico

“È una vicenda personale, ma ha anche un valore mediatico e pubblico. Questo tweet è già stato visto più di 1 milione di volte” ha twittato Lorenzo Pregliasco. Il caso ha voluto che la notizia della rottura tra la Premier e il compagno arrivasse proprio a ridosso dell’anniversario del primo anno del governo Meloni. A quasi un anno da quel 22 ottobre 2022 in cui la premier prestava giuramento, YouTrend di Pregliasco ha realizzato un sondaggio insieme a Quorum sui primi 12 mesi di governo. Chissà che il giudizio degli italiani su Meloni non cambi, dopo lo scossone di queste ore.