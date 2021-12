GF Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio segreto

Scoop al GF Vip, Alessandro Rossi, fidanzato della concorrente Francesca Cipriani, ha un “figlio segreto”. Secondo l’indiscrezione del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, l’imprenditore è il papà di un bimbo di tre anni.

GF Vip, il “figlio segreto” del fidanzato di Francesca Cipriani

Alessandro Rossi, imprenditore emiliano e fidanzato di Francesca Cipriani, soubrette televisiva concorrente del Grande Fratello VIP 2021, è all’improvviso al centro del gossip. A quanto pare, infatti, il giovane uomo d’affari, ospite della casa per tre giorni lo scorso Ottobre, ha nascosto di essere già padre. I promessi sposi non hanno informato la produzione del Grande Fratello di questo “figlio segreto”, di cui si è venuto a sapere solo con un’indiscrezione del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Il bimbo ha tre anni e Francesca Cipriani aveva già accennato a lui durante alcune conversazioni nella casa. La soubrette aveva dichiarato di non volersi sposare con il pancione ma di sapere già che Alessandro era un ottimo padre, avendolo visto all’opera.

La proposta di matrimonio in diretta TV

Alessandro Rossi aveva già fatto clamore poche settimane fa con la proposta di matrimonio in diretta TV a Francesca Cipriani. Nel giardino della casa del Grande Fratello infatti, attorniato dagli altri concorrenti che facevano un po’ da “testimoni”, Alessandro ha dichiarato il suo amore a Francesca davanti all’Italia intera. E le parole del ragazzo hanno davvero emozionato tutti. “Io senza di te non riesco a stare e voglio che rimaniamo insieme tutta la vita. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te. Questi tre mesi separati sono stati molto difficili, perché noi siamo abituati a stare insieme. L’amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia, anche quando mi sgridi se sbaglio perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia”.