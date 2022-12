Luca Tommassini oggi: carriera, rapporto con il padre, flirt, Serena Bortone

Luca Tommassini è un ballerino, coreografo, direttore artistico, regista e attore italiano. In diverse occasioni è ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone come “affetto stabile” del programma di Rai 1.

Luca Tommassini oggi

Luca Tommassini, nato a Roma il 14 febbraio 1970, è un ballerino, coreografo, direttore artistico, regista e attore italiano. Già dall’età di nove anni decide di studiare danza e si iscrive alla scuola diretta dal famoso ballerino Enzo Paolo Turchi.

A 12 anni, dividendosi tra televisione, teatro e cinema, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo per poi lavorare come primo ballerino alla trasmissione Festival di Pippo Baudo, nella quale balla al fianco dell’amica Lorella Cuccarini. Attorno al 1993 di trasferirsi negli Stati Uniti e farà parte del corpo di ballo di Madonna per il suo tour The Girlie Show.

Vita privata

Luca Tommassini ha avuto una relazione sentimentale con Heather Parisi nel lontano 1991-1992. Si è vociferato, poi, di un presunto flirt con Ilary Blasi.

Almeno per ora, Luca Tommassini è single e non sembra avere intenzione di accasarsi. Il coreografo si è anche dichiaratamente dichiarato bisessuale ed, in passato, è stato vicino ad alcuni individui molto famosi.

Il rapporto con il padre

Luca Tommassini, in una intervista a Verissimo, ha parlato del suo turbolento rapporto con il padre. “Usava molto le mani e mandò diverse volte mia madre in ospedale – ha detto – una volta mi tirò in faccia un posacenere di cristallo, di quelli anni 70, quadrati. Non parlai per settimane. Mi portarono da uno psicologo per superare questo mutismo: ovviamente di nascosto da mio padre. Il giorno che scoprì che mi ero iscritto alla scuola di ballo, venne a pranzo, per rimproverarci”. Alla trasmissione Oggi è un altro giorno, però, ha raccontato che “Una volta ha colpito mia mamma – ha detto – e poi in ospedale mi hanno costretto a mentire e dire che non era stato lui, non siamo mai riusciti a fare le denunce perché avevamo, io e mia mamma, contro tutta la famiglia”.

Curiosità

Da coreografo ha curato la carriera solista di Geri Halliwell nelle coreografie di molti suoi videoclip come It’s Raining Men e Mi Chico Latino, fino a dirigerla come regista nel videoclip del singolo Ride it (2004). Ha poi lavorato con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens.