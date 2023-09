GF Party ritorna l’11 settembre: conduttori ed ospiti della prima puntata

GF Party ritorna lunedì 11 settembre con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta di un format che va in onda solo sui canali streaming e social della Mediaset e del Grande Fratello.

GF Party ritorna l’11 settembre: conduttori

L’11 settembre arriva su Canal 5 in prima serata la nuova edizione del Grande Fratello. Inoltre, su Mediaset Infinity ritorna anche il GF Party, l’appuntamento in diretta streaming dedicato ai protagonisti del Grande Fratello, realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow. L’annuncio è stato data direttamente dalla produzione Mediaset che fa sapere anche chi saranno i nuovi conduttori: “A partire dalle 20,30, per due ore, i due conduttori Annie Mazzola e Andrea Dianetti ci condurranno nel mondo del nuovo GF con anticipazioni, incursioni nel backstage e interviste”. Mazzola è un entertainer, speaker radiofonica e presentatrice. Mentre Dianetti è un attore, regista, autore conduttore televisivo e radiofonico.

Gli ospiti della prima puntata

Dal backstage di Roma, si connetterà Rebecca Staffelli, che racconterà il clima che si respira nei camerini prima della puntata di Canale 5. Tra gli altri ospiti annunciati ci saranno Serena Garitta e Giorgia Palmas. La prima puntata sarà visibile su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di Grande Fratello.

