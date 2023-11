GF 2023, chi sono i nominati fino al 13 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 13 novembre? Tre concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 13 novembre

Nessun nuovo ingresso e nessun concorrente eliminato nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Tra i sette concorrenti in nomination è Ciro Petrone quello meno votato, un risultato che gli vale un posto nel televoto eliminatorio aperto fino a lunedì 13 novembre. Insieme a lui sono a rischio eliminazione Jill Cooper e Giuseppe Garibaldi. Il meno votato tra loro sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Per il momento i sondaggi del web non danno una risposta definitiva. Su Forumfree la situazione è abbastanza bilanciata: l’ultima è Jill poco sopra il 29%, a pochi punti percentuali da Ciro, fermo al 32%. Primo con un buon vantaggio invece Giuseppe, che supera il 38% delle preferenze. L’ex fiamma di Beatrice Luzzi non può tuttavia dormire sonni tranquilli. Garibaldi è infatti dato come ultimissimo su Isa e Chia, con un misero 13%. Si prospetta quindi una lotta alla pari, per una volta, dopo settimane di scontri a senso unico: come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: