Gerusalemme, auto investe passanti: cinque feriti

Giunta poco fa, si conta un’altra notizia di cronaca, che riguarda però l’estero. A Gerusalemme un’auto investe diversi passanti, causando cinque feriti. Non si contano, per adesso, decessi.

Potrebbe trattarsi di un attentato, almeno secondo le prime rapide ricostruzioni.

Un’auto investe passanti a Gerusalemme

È di pochi minuti fa la notizia che arriva da Gerusalemme. Un’automobile ha letteralmente travolto dei passanti, portando cinque di essi a rimanere feriti e ad avere bisogno di soccorsi. Accaduto poco fa, la vicenda ha avuto luogo nei pressi del mercato ortofrutticolo di Mahane Yehuda. Ricostruendo velocemente l’accaduto, sembra trattarsi di un attentato.

Tra i diversi passanti cinque di essi sono stati investiti. Dopo aver ricevuto le prime cure, uno di essi appare in condizioni critiche e non può ancora dirsi fuori pericolo. Nel frattempo le forze dell’ordine locali si sono adoperate per fermare l’automobile e catturare il conducente, che è stato così bloccato. Notizia diffusa dalla radio militare.

Sebbene non si abbia la certezza della natura di questo episodio, è facile attribuirlo come “attentato”, dato che l’autovettura utilizzata non mostrava problemi e il conducente non ha fatto nulla per arrestare la propria corsa. Non poteva dunque trattarsi di un incidente.

La vicenda mette senza dubbio ulteriormente in allarme il paese. A dichiararlo lo stesso Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele:

“Si è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele. Questo attentato ci ricorda che lo Stato di Israele e la terra d’Israele sono riscattati mediante sofferenze”.

Ci sono pochissimi dubbi su quanto accaduto. Adesso le forze dell’ordine avranno il compito di interrogare il colpevole per poi arrestarlo. Nelle prossime ore si potrà anche conoscere l’esito sui feriti, nella speranza che non si registrino decessi. Se tutto dovesse andare per il meglio, la vicenda rimarrebbe soltanto uno spiacevole episodio, mai sfociato in tragedia.

