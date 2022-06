Germano Lanzoni è il Milanese Imbruttito, un personaggio che ha ottenuto molto successo sul web fino ad arrivare addirittura al Cinema. Ecco però cosa fa oltre ad essere il Milanese Imbruttito.

Germano Lanzoni, chi è il Milanese Imbruttito?

Germani Lanzoni, in arte il Milanese Imbruttito, è diventato con il tempo un personaggio soprattutto sul web. Lanzoni è nato a Brusuglio, il 15 settembre 1966. Ci sono poche notizie sulla sua vita personale ma si sa che è sposato con Lara Bogni e ha due figlie.

Dal 2002 Lanzoni è anche famoso per dare la voce a tutti i gol del Milan. A proposito delle sue prime esperienze lavorative, al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Nasco come animatore di contatto in un villaggio turistico di Crotone, il Casa Rossa. Pensi che il capo comico del villaggio era Michele Foresta, il mago Forest, e la parte musicale era affidata a Silvano Belfiore, quello che oggi dirige l’orchestra nei programmi di Maurizio Crozza”.

Ha iniziato come collaboratore con Radio Deejay, RDS e Radio Italia Network, ha partecipato come attore al Terzo Segreto di Satira, prima di divenire il volto del Milanese Imbruttito sui social network. Ha avuto esperienza anche al Cinema con Mollo tutto e apro un chiringuito, film uscito il 7 dicembre 2021, in cui un imprenditore fallisce una trattativa e decide di trasferirsi a Garroneddu, in Sardegna. Nel cast, insieme a Germano Lanzoni, anche Claudio Bisio, Elettra Lamborghini e Jake La Furia.

