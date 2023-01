Geppi Cucciari, giornalista e cabarettista sarda, è sposata ed è un volto televisivo noto. La sua pagina Instagram, che conta 256mila follower, si concentra su scatti legati in primis alla sua vita professionale.

Geppi Cucciari, chi è l’ex marito

Luca Bonaccorsi, classe 1969, è un giornalista e conduttore televisivo italiano. Nel 2008 insieme a Pino Di Maula e Massimo Serafini fonda Terra, quotidiano ecologista d’Italia, Nel 2009 sostituisce Di Maula alla direzione del giornale.

Dal 28 settembre 2012 inizia a condurre in prima serata su LA7d il programma di ecologia Arriva Mr. Green e spesso lo si è visto ospite fisso della trasmissione Cristina Parodi Live.

Matrimonio e figli

Geppi Cucciari non ha figli ed è stata sposata dal 2012 al 2016 proprio con Luca Bonaccorsi, giornalista e conduttore televisivo classe 1969. Il loro matrimonio, però, non si è concluso nel migliore dei modi. In più occasioni Bonaccorsi ha accusato l’ex moglie di persecuzioni e stalking. Secondo il giornalista la cabarettista sarebbe molto diversa nel privato rispetto a come si mostra in pubblico.

Il tradimento del marito

Secondo alcuni giornali di gossip, c’è da sottolineare, Bonaccorsi avrebbe tradito la Cucciari con una sua collega, Isabel Hildebrandt, con la quale avrebbe instaurato una relazione durata per più di un anno. Ad oggi si sa molto poco della vita privata della conduttrice, che ha preferito tenere i suoi affari lontani dai riflettori. La sua pagina Instagram, che conta 256mila follower, si concentra perlopiù su scatti legati alla sua vita professionale.