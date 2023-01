Roma, incendio a Castel Romano: fiamme alte e nube nera. Cos’è successo?

Roma, incendio a Castel Romano è scoppiato nella tarda serata di lunedì 30 gennaio 2023. Le immagini sono state pubblicate dai Vigili del Fuoco che hanno aggiornato la situazione su Twitter. Sui social molti hanno condiviso filmati del rogo con fiamme alte e nube nera visibile a km di distanza. Sul posto sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine

Roma, incendio a Castel Romano

Terribile incendio nelle ultime ore è scoppiato a Castel Romano. Più precisamente nella zona commerciale tra Roma e Pomezia, in via di Piscina Cupa, è andato a fuoco lo store “Orizzonte”. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente oltre a un’ambulanza, circa venti mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un carro schiuma e quattro autoscale.

Fiamme alte e nube nera. Cos’è successo?

Verso le ore 22 è scoppiato l’incendio con fiamme alte e nube nera visibile a km di distanza. Si tratta di un “incendio generalizzato del capannone di una rivendita in via del Ponte di Piscina Cupa. Cinque squadre sono al lavoro anche con mezzi aeroportuali” per spegnere il rogo. Hanno riferito i Vigili del Fuoco su Twitter. Secondo quando si apprende parte del tetto del negozio sarebbe crollato. Sul posto anche le forze dell’ordine.

🔴 #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in atto dalle 22:30 per l’#incendio generalizzato del capannone di una rivendita nell’area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. Cinque squadre al lavoro anche con mezzi aeroportuali [#30gennaio 23:30] pic.twitter.com/41pGArOYVR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 30, 2023

