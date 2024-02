Andrea Rinaldo, “Nobel” per l’acqua, ospite alla Centrale di MM a Milano

Piene, siccità e una giusta distribuzione dell’acqua: questi i temi degli studi di Andrea Rinaldo che lo scorso anno è stato insignito dello Stockholm Water Prize, il cosiddetto premio Nobel per l’acqua, presentato da Carlo XVI Gustavo Re di Svezia e attribuito dall’Accademia Reale. Insomma, il riconoscimento per gli studi sull’acqua più prestigioso al mondo.

Per Marsilio ha pubblicato “Il governo dell’acqua. Ambiente naturale e costruito”, un saggio per riflettere su come il dissesto ecologico sia direttamente connesso al governo dell’acqua. In questo senso, dunque, la scienza delle costruzioni idrauliche rappresenta una sorta di cartina di tornasole, utile ad orientarci nel dibattito sul l’uso dell’ambiente, sia naturale che costruito, evitando pregiudizi e disinformazione.

Rinaldo, incontro alla Centrale dell’Acqua di MM spa il 5 marzo

Rinaldo, ingegnere veneziano, è autore di 4 monografie e oltre 300 articoli pubblicati da riviste internazionali, tra cui una quarantina su Nature, Science e PNAS. Moltissimi i riconoscimenti ottenuti. È socio Linceo, dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti di Venezia di cui è oggi Presidente e di Accademie internazionali, fra cui la National Academy of Sciences, la National Academy of Engineering degli Stati Uniti e la Royal Swedish Academy of Sciences.

Incontro con Andrea Rinaldo martedì 5 marzo 2024 a partire dalle ore 18 presso la Centrale dell’Acqua, il museo d’impresa di MM spa (www.centraleacquamilano.it) in piazza Diocleziano 5. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sui canali social della Centrale.