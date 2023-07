Brigitte Bardot, malore a 88 anni: come sta l’attrice e cantante francese

Brigitte Bardot ha accusato un malore mentre era in casa insieme al marito. L’attrice e cantante ha 88 anni ed ormai si è ritirata dalle scene pubbliche. A dare la notizia è stato il marito che era con lei in casa quando si è sentita male.

Brigitte Bardot, malore a 88 anni

Brigitte Bardot ha avuto un malore nella sua casa all’età di 88 anni. La causa non è stata ancora confermata ma probabilmente è stata dovuta dal caldo che si sta abbattendo in tutta Europa con temperature ben oltre la media. L’attrice e cantante, ormai, si è ritirata dalle scene anche se continua a rimanere in contatto con il pubblico attraverso i social. Infatti, si occupa della lotta per la causa animalista e della sua fondazione. Vive, insieme al marito, a La Garrigue, la sua seconda casa, dove vive circondata dai suoi animali.

Come sta l’attrice e cantante francese

La notizia del malore è stata confermata dal marito Bernard d’Ormale, che ha spiegato che alle 9 del mattino l’attrice “ha avuto difficoltà a respirare” e che, sebbene fosse più debole del solito, “non ha mai perso conoscenza”. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, ha detto ancora il marito.

