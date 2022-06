Chi è Andrea Bonini, giornalista SkyTg24, inviato a Kiev con Draghi

Chi è Andrea Bonini: è un giornalista che è diventato un volto di punta dell’emittente SkyTg24. Nelle ultime ore, ha vestito i panni di inviato e sta seguendo il premier italiano Mario Draghi a Kiev.

Chi è Andrea Bonini

Andrea Bonini è un giornalista, volto di SkyTg41. I suoi esordi sono stati in una TV locale. Poi, con la nascita del TG di Sky, Emilio Carelli lo sceglie come corrispondente da Bologna e dall’Emilia Romagna.

Dopo aver presentato per qualche tempo il Tg delle ore 23, Bonini è stato scelto come volto principale dell’importante edizione delle 21 di Sky Tg 24 incentrata, soprattutto, sulle notizie finanziarie ed economiche.

Giornalista SkyTg24: inviato a Kiev con Draghi

Nelle ultime ore, Bonini sta seguendo la visita di Draghi a Kiev. Sul sito di SkyTg34, l’inviato scrive: “Questa volta il momento sembra davvero arrivato. Dopo settimane di lavoro diplomatico e la messa a punto di un sistema di sicurezza all’altezza del rischio, nelle prossime ore Draghi, Macron e Scholz saranno Kiev.

Con loro anche il premier romeno per dire a Zelensky che l’Europa c’è, che parla con una sola voce e che ha una sua posizione, indipendente – seppur allineata in questa fase – con gli Stati Uniti. Della visita per questioni di sicurezza si sa poco”.

LEGGI ANCHE: Tiziana Alla, chi è la giornalista Rai attaccata da Donnarumma