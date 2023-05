Il diritto di contare su Rai 1: trama, storia vera, cast e trailer del film

Il diritto di contare è un film del 2017 che arriva mercoledì 24 maggio 2023 in prima serata su Rai 1. Una storia vera con figure femminili tra le protagoniste che hanno portato a termine una grande operazione nello spazio.

Il diritto di contare su Rai 1: trama e storia vera

Il diritto di contare è un film che ha come protagoniste le donne ed è arrivato al Cinema l’8 marzo 2017 con tre candidature all’Oscar. Migliore sceneggiatura non originale: Allison Schroeder e Theodore Melfi. Miglior film e migliore attrice non protagonista: Octavia Spencer. Ad ispirare il film la vera storia di Katherine Johnson, una matematica, scienziata e fisica afroamericana che lavorò a stretto contatto con la NASA. Nonostante il diffuso razzismo dell’epoca, Katherine si distinse per il suo eccezionale talento nel calcolo delle traiettorie, svolgendo un ruolo cruciale nel Programma Mercury e nella storica missione Apollo 11. Ecco la sinossi ufficiale del film: “La storia di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, Dortohy Vaughan e Mary Jackson, che lavorarono alla NASA agli inizi degli anni 60 collaborando all’operazione spaziale degli Stati Uniti”.

Il diritto di contare: il cast

Il cast è molto ricco e presenta soprattutto figure femminili come protagoniste del film. Ecco le attrici e gli attori principali: Taraji P. Henson (nel ruolo di Katherine Johnson); Octavia Spencer (Dorothy Vaughan); Janelle Monáe (Mary Jackson); Kevin Costner (Al Harrison); Kirsten Dunst (Vivian Mitchell); Jim Parsons (Paul Stafford); Glen Powell (John Glenn); Mahershala Ali (Jim Johnson); Aldis Hodge (Levi Jackson).

Il trailer del film