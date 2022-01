La food blogger Benedetta Rossi ai fan: “Devo operarmi alla schiena..”

La food blogger Benedetta Rossi preoccupa i suoi fan. Questo perchè, in un post recente fatto sui social, non appare davanti ai fornelli come d’abitudine ma seduta su una sedia intenta a parlare con chi la segue.

Benedetta Rossi ai fan: “Devo operarmi alla schiena”

L’annuncio della food blogger ai suoi 4 milioni di followers, dato tramite i social, è di quello che invece non ti aspetti. “Eccomi qua… – ha infatti comunicato ai suoi fan – mentre cerco di sorridere.

È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto vi auguro una bellissima giornata”

La solidarietà dei fan

La solidarietà e la vicinanza dei suoi fan però, dopo questo annuncio inaspettato, non si è fatta attendere. “Tornerai più forte di prima”, “Siamo tutti con te” sono solo alcuni dei tanti messaggi di commento all’annuncio di Benedetta. Auguri speciali alla food blogger per il suo delicato intervento sono arrivati anche da Sandra Milo, che le ha espresso tutta la sua vicinanza in questo momento di particolare ansia e preoccupazione.