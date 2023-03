Francia, Macron pone la fiducia sulla riforma delle pensioni

In Francia Emmanuel Macron ha deciso, scavalcando il Parlamento, che il governo porrà la questione di fiducia per far passare la contestata riforma delle pensioni che tanto sta facendo discutere la Francia. Ma cosa sta succedendo nel concreto? Da quanto è stato comunicato, nelle prossime 24 ore le opposizioni avranno il diritto di presentare mozioni di censura. L’esecutivo, tuttavia, ha poche possibilità di essere sconfitto sulla fiducia. Contro la riforma, che prevede l’innalzamento progressivo dell’età pensionistica da 62 a 64 anni, molti francesi hanno protestato in tutte le piazze a partire da gennaio e migliaia di persone sono scese in piazza.