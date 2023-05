Fabrizio Moro a Torino: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Fabrizio Moro a Torino si esibisce in occasione del suo tour che lo poterà in diverse città italiane fino alla fine di maggio.

Fabrizio Moro a Torino si esibisce in concerto nella serata del 4 maggio in occasione del suo nuovo tour 2023 nei principali teatri italiani. Un viaggio che è partito a marzo da Roma e lo porterà in diverse città fino alla fine di maggio.

Fabrizio Moro a Torino: scaletta delle canzoni

Fabrizio Moro si esibisce in concerto a Torino al Teatro Colosseo nella serata del 4 maggio 2023. L’artista sta girando le città italiane in occasione del Live 2023 Racconti Unplugged tour 2023. Ecco come ha presentato il suo nuovo viaggio musicale sui social: “Il tour di “Racconti Unplugged” è partito da Roma il 20 marzo e proseguirà fino alla fine di maggio, toccando tutte le città più importanti d’Italia. Sarà un concerto completamente diverso da quello che siete abituati a vedere. Sul palco, riproporrò tutti i brani più rappresentativi della mia carriera ma, con un arrangiamento completamente rivisitato e, partendo dal mio primo lavoro discografico “Fabrizio Moro”, ripercorreremo insieme, in ordine cronologico, le canzoni più importanti di ogni album, fino ad arrivare a questo nuovo lavoro in studio: “La mia voce parte 2” che ascolterete dal vivo, prima della sua pubblicazione. Sarà un viaggio raccontato, che seguirà una sceneggiatura scritta, dove la musica sarà protagonista, un live con immagini e filmati inediti, canzone dopo canzone, ricordo dopo ricordo, emozione dopo emozione. Sul palco con me ci saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Vi aspetto a “casa”, per questo nuovo viaggio insieme. A fra un po’…grazie”. Di seguito, la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Intro

Il Sole

Canzone giusta

Ognuno ha quel che si merita

Pensa

Parole, rumori e giorni

Eppure mi hai cambiato la vita

Libero

Il senso di ogni cosa

Sono solo parole

L’eternità

Alessandra sarà sempre più bella

Un’Altra Vita

Portami via

Non mi avete fatto niente

Ho bisogno di credere

Figli di nessuno

Sei tu

Tutta la voglia di vivere

Le tue bugie

Una vita intera

Senza di te

Pace

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour di Moro continua nei prossimi giorni. Ecco le prossime date e tappe in cui si esibirà l’artista:

6 maggio, Teatro Team – BARI

7 maggio, Teatro Politeama Greco – LECCE

13 maggio, Teatro Massimo – PESCARA

14 maggio, Teatro delle Muse – ANCONA