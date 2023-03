Noemi Bocchi e Francesco Totti sono a Dubai con l’ex calciatore, che sta partecipando a un torneo di padel con le vecchie glorie del calcio e la sua compagna ne approfitta per qualche giorno di vacanza al caldo. Qui la coppia era già venuta a novembre 2022 dove fece la prima uscita e vacanza pubblica.

Chi è Noemi Bocchi: altezza, età, peso, studi, Francesco Totti, cosa sappiamo di lei

Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanza a Dubai

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in questo momento in vacanza a Dubai. I paparazzi sono avvisati e stanno preparando i servizi hot sulla coppia. Ritornano negli Emirati per una vacanza a due, ma soprattutto per partecipare a un torneo di padel, l’EA7Padel Tour, la passione che li accomuna. Francesco Totti, in particolare, è stato visto a Dubai in compagnia degli ex colleghi Andriy Shevchenko e Vincent Candela. Alla serata di gala organizzata al Billionaire, Francesco Totti e Noemi Bocchi si lasciano fotografare e sono stati visti più volte anche seduti vicini.

Il look

Per quanto riguarda il look, lui è vestito sportivo con una camicia di jeans e pantaloni cargo, lei in abito corto nero e tacchi, impegnata ad intrattenersi con le altre compagne.