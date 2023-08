Francesca Michielin, che malattia ha? “Devo essere operata”

Francesca Michielin è una cantautrice e polistrumentista italiana, famosa a seguito della vittoria della quinta edizione del talent show X Factor. Ha rivelato di dover fermare il tour estivo perchè deve essere operata. Ma che malattia ha Francesca Michielin?

Operazione

La cantante veneta ha annunciato lo stop del suo tour estivo sulla sua pagina social, rivelando che ha dei problemi di salute che deve risolvere. “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto – ha detto Michielin con un video social – Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date“ scrive la cantante.

Francesca Michielin: malattia

Riguardo alla sua problematica, Michielin ha pronunciato queste parole: “Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”, ha spiegato, non specificando però quale sia il suo problema di salute. Ad ogni modo, Michielin ha rimarcato che non vede l’ora di tornare a suonare per i suoi fan “più forte di prima”.