Francesco Gabbani a Catania: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Francesco Gabbani a Catania si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 9 agosto 2023. L’artista è in giro per l’Italia con il suo tour e continuerà anche nelle prossime settimane con i biglietti ancora disponibili.

Francesco Gabbani a Catania: scaletta delle canzoni

Francesco Gabbani si esibisce in concerto a Catania a Villa Bellini nella serata di mercoledì 9 agosto 2023. Il cantante è in giro per l’Italia con il suo Ci vuole un fiore tour che rende il nome dal programma tv sulla sostenibilità e sul futuro del Pianeta, che il cantautore ha condotto. “Ho scelto di dargli questo nome, perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo: come sempre, al centro ci sarà la musica e la sua dimensione live, ma non mancheranno brevi monologhi sulla natura e sul rispetto dell’ambiente”, ha spiegato. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porta sul palco: Amen Shambola Pachidermi e pappagalli Eternamente ora È un’altra cosa Tra le granite e le granate Spazio tempo Il sudore ci appiccica La mira Occidentali’s Karma Tossico Viceversa La rete Immenso Puntino intergalattico Sangue darwiniano L’amor leggero Peace & Love Cancellami Sorpresa improvvisa Volevamo solo essere felici

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua in giro per l’Italia nelle prossime settimane e mesi. Ecco dove e quando: 10 agosto – NOTO (SR) – Scalinata di Noto 11 agosto – MARSALA (TP) – Arena Piazza della Vittoria 19 agosto – CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) – Festival Contro