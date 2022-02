Francesco Arca famiglia: chi sono compagna e figli?

Francesco Arca è un attore nato il 19 novembre 1979. Il suo esordio in tv risale al reality Volere o volare del 2004 per poi prendere parte, in quell’anno, a Uomini e Donne come tronista. Ma cosa sappiamo della famiglia di Francesco Arca?

Francesco Arca famiglia: chi è la compagna?

Attualmente è fidanzato con Irene Capuano, da cui ha avuto due figli: Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). I due hanno anche vissuto un periodo di crisi che pareva averli allontanati, ma alla fine sono riusciti a chiarire i loro problemi e riprendere a gonfie vele la loro storia d'amore. Irene Capuano viene conosciuta dai telespettatori per la partecipazione a Uomini & Donne nell'edizione 2006/2007 ed era scesa dalle scale del programma per corteggiare il tronista Fernando Vitale.

Riguardo al matrimonio, i due non si sono ancora sposati e per ora hanno rimarcato di stare bene così come sono.

Prima di stare con Francesco Arca, Irene Capuano ha avuto una relazione con Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto.

Figli

Ex fidanzate