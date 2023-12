Forza Italia contro Salvini: attacco anche di Corrado Augias

Forza Italia contro Salvini sulle alleanza anti europeiste: dopo le parole e l’incontro del leader della Lega domenica scorsa a Firenze, arrivano le posizioni contrarie degli alleati.

Forza Italia contro Salvini

“Non c’è un futuro comune con gli antieuropeisti”, ha dichiarato capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli replica a Matteo Salvini dopo le sue dichiarazioni all’incontro di domenica con i rappresentanti della destra di tutta Europa.

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma non faremo mai un’alleanza con Afd e con la signora Le Pen. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all’Europa ed essere realisti”.

Attacco anche di Corrado Augias

“Come definirei la destra che è emersa nella convention di Identità e Democrazia organizzata da Salvini a Firenze? In termini brutali, inquietante. Fino a che punto può arrivare una destra destra? Sul palco di Firenze erano presenti dei neonazisti. Sono passati 80 anni circa dalla fine della guerra, ma che ci si possa alleare con dei neonazisti è una cosa impensabile”. Così a Otto e mezzo (La7) Corrado Augias ha parlato dell’incontro di domenica scorsa.

“Siccome Salvini è un uomo politicamente rozzo ma che ha un piano in testa, ci si chiede quale sia questo piano, mentre peraltro va dicendo che è amico di Israele. La mia idea è questa: Salvini, che è un politico grossolano e che taglia dritto a costo di contraddirsi e di fare figuracce, vuole con la sua politica esasperata di destra destra – continua – impedire alla Meloni di fare un passaggio verso una posizione di destra moderata di tipo europeo, come poteva essere quella della Thatcher o della Merkel. E così tiene a bagnomaria la Meloni, nella posizione in cui si trova oggi”.