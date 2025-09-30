Florian Escape: scegliere come in una boutique la propria experience in una dimora di lusso

Scegliere come in una boutique un’esperienza esclusiva in una residenza di lusso. Questo è ciò che offre “Florian Escape”. Un’idea che nasce dalla visione di Floriana Lainati. Napoletana di nascita, milanese d’adozione. Mente creativa e spirito poliedrico, fin da giovane si è immersa nell’arte del costruire, lavorando al fianco di figure chiave dell’architettura italiana e internazionale come Citterio, Le Suisse, Caesar Mosca e Graziani. Dopo gli studi alla Parsons School of Design di New York, ha intrapreso un percorso che intreccia moda, arte e design, collaborando con marchi prestigiosi come Trussardi, Loro Piana e Cavalli.

Il suo lavoro si sviluppa in progetti che spaziano dall’interior design alla scenografia, contribuendo a riviste iconiche come AD ed Elle Decor . Attraverso il suo studio milanese, Floriana crea spazi che raccontano storie emozionanti, abbracciano la luce e dialogano con la natura, trasformando ogni ambiente in un’esperienza poetica.

“Florian Escape”, una celebrazione dell’eccellenza del Made in Italy

Con “Florian Escape”, la sua collezione di residenze di lusso, celebra l’eccellenza del Made in Italy attraverso materiali nobili, maestria artigianale e una visione estetica profondamente consapevole. Il suo approccio progettuale è guidato da un’etica autentica: il suo stile di vita vegano diventa simbolo di rispetto per la vita e si riflette in ogni gesto creativo, in un dialogo continuo tra bellezza, consapevolezza e sostenibilità.

La sua passione per la bellezza, l’arte e il design, unita al desiderio di preservare e celebrare l’autenticità del suo patrimonio culturale, ha dato vita a un concept unico: creare esperienze di lusso che incarnano l’essenza dell’eccellenza italiana in ogni dettaglio. Ogni progetto, che si tratti di una residenza esclusiva, di una creazione di design o di un elemento d’arredo, è espressione tangibile di un lusso che trascende la mera abbondanza o ricchezza, celebrando invece la bellezza autentica, la perfezione, l’artigianalità e la funzionalità senza tempo. La bellezza dell’Italia, con le sue tradizioni, la sua arte e la sua cultura, costituisce il fondamento di ogni progetto Florian Escape, creando spazi in cui ospitalità e design si fondono in un tutt’uno.

Tradizione e innovazione, le residenze Florian Escape, situate in destinazioni iconiche come Capri, la Costa Smeralda, St. Moritz, Milano e il Lago Maggiore, fondono la bellezza del paesaggio italiano con soluzioni moderne e raffinate. Ogni residenza incarna l’eleganza e la qualità del “Made in Italy”, fungendo anche da laboratorio di design dove ogni arredo esclusivo è concepito come un’opera d’arte. Ogni creazione riflette la maestria artigianale italiana, rendendo ogni spazio davvero unico nel suo genere.