Firenze, bambina scomparsa: chi è la piccola di 5 anni e le parole della madre ai carabinieri

Firenze, bambina scomparsa: ha soli 5 anni la piccola di cui si sono perse le tracce da un paio di giorni. Le indagini sono già partite e ci sono anche le prime ipotesi dopo soprattutto le parole della mamma.

Firenze, bambina scomparsa: chi è la piccola di 5 anni

Chicllo Alvarez Mia Kataleya, chiamata da tutti Kata, è la bimba scomparsa sabato 10 giugno intorno alle 15 a Firenze, nel quartiere Novoli. La piccola, di soli 5 anni, si trovava, al momento della scomparsa, nell’edificio in cui vive, l’ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100 dove abita la famiglia insieme a un altro centinaio di persone. Il primo appello lanciato dalla madre della piccola di domenica 11 giugno: “Sono passate troppe ore e non so niente, per favore aiutatemi a cercarla”.

Le parole della madre ai carabinieri

“È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ha carabinieri chi può essere”, ha dichiarato la donna intervistata dal Tg1. “A chi ha preso la mia bambina, dico che non devono prendersela con lei. Questi problemi sono dei grandi, non dei bambini”, ha aggiunto la madre della piccola Kata.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La zia materna della bambina ha raccontato di aver incrociato la piccola sulle scale poco prima della scomparsa. “Le ho detto se poteva badate al cuginetto, ci ha giocato un po’, poi lui si è addormentato, erano più o meno le 14,30. Mi sembra strano che sia uscita da sola, non si era mai allontanata se non in compagnia di qualcuno”. Queste le parole della donna riferite dal quotidiano La Nazione. A seguire le indagini è il comandante provinciale dei carabinieri, generale Gabriele Vitagliano: “Non abbiamo una pista che valga la pena di essere qualificata come più importante” ha detto il comandante. E poi: “L’ipotesi è che mentre stava giocando possa essersi allontanata, magari anche seguendo un altro bambino. Non c’è nessuno elemento per poter parlare di rapimento”.

LEGGI ANCHE: Roma, nubifragio violento: allagamenti e fermate della metro chiuse