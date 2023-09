Domenico De Masi, chi era il sociologo vicino al M5S e volto dei talk show: causa morte e carriera

Domenico De Masi è stato un sociologo italiano, considerato vicino al Movimento cinque stelle. È stato professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Si è spento all’età di 85 anni.

Chi è Domenico De Masi

Domenico De Masi, nato il 1 febbraio 1938, ha 84 anni ed è stato spesso ospite in tv di vari talk show politici. Diplomato al liceo Classico di Caserta, si trasferisce poi a Perugia per gli studi universitari e si laurea nel 1960 in giurisprudenza. Successivamente, questa volta a Parigi, si specializza in sociologia del lavoro e inizia ad approfondire tematiche come la sociologia del lavoro e delle organizzazioni legata alla società postindustriale. A Napoli, subito dopo la laurea, inizia la carriera universitaria come assistente di sociologia all’Università Federico II e diventa poi ricercatore presso il centro studi “Nord e Sud”. Dal 1961 si dedica poi all’insegnamento, prima come assistente alla cattedra di Sociologia presso l’Università di Napoli Federico II, poi come professore di sociologia del Lavoro all’Università di Sassari. Dal 1974 al 1977 è professore di Metodi e tecniche della Ricerca Sociale nuovamente alla Federico II di Napoli mentre, dal 1977, si trasferisce alla Sapienza di Roma e diviene preside della facoltà di Scienze di comunicazione.

Progetti

Domenico De Masi, dal 1978 al 2000, ha fondato e diretto la S3.Studium, scuola triennale di specializzazione post-laurea in scienze organizzative, per supplire alla mancanza di master universitari. Nel 1995 ha fondato, per poi diventarne presidente, la SIT, Società Italiana Telelavoro, che per dieci anni si è occupata in Italia di diffusione e regolamentazione del lavoro destrutturato, associando a tale scopo le parti interessate.

Moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, De Masi si è sposato due volte: prima con Franca Giambelluca, poi con Susi del Santo con la quale vive tuttora. Ha due figlie, Mara e Barbara, e quattro nipoti: Irene, Edoardo, Iacopo e Arianna.

Il rumors della candidatura (smentita) con il M5S

A Domenico De Masi, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, è stato chiesto se fosse o meno disponibile a candidarsi con il Movimento cinque stelle. La sua risposta, a tal riguardo, è stata chiara.“Lord Acton diceva che le tre cose più belle della vita sono: viaggiare in Italia con la persona amata, cenare in sei con gli amici, scrivere un libro. Io ho la fortuna di fare tutte e tre queste cose e non vi rinuncerei per nient’altro al mondo” ha spiegato.

Causa della morte

A dare la notizia della morte del sociologo è stato il Movimento 5 stelle, da anni vicino al professore. “Dall’ozio creativo al lavoro agile. Con Domenico De Masi ci lascia un fine intellettuale, precursore dei tempi con le sue teorie innovative e difensore dei diritti sociali e civili. Da Preside della Facoltà di Sociologia della Comunicazione della Sapienza aveva dimostrato di essere sempre dalla parte dei più deboli e dei giovani, il suo chiodo fisso. Le nostre condoglianze alla famiglia e alla comunità di Ravello, comune che aveva apprezzato negli anni il suo attivismo culturale e il suo impegno sociale”, scrivono gli europarlamentari M5s in una nota. De Masi aveva scoperto di avere una malattia invasiva: un tumore al pancreas e i medici del policlinico Gemelli di Roma gli avevano comunicato che gli sarebbe restato poco da vivere.

