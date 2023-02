Dario Nardella, chi è il sindaco di Firenze che punta a scalare il Pd

Dario Nardella è un politico italiano, dal 3 giugno 2014 sindaco di Firenze e dal 1º gennaio 2015. Nella sua carriera da politico, è stato anche deputato alla Camera per il Partito Democratico fino alla sua elezione a sindaco.

Chi è Dario Nardella

Dario Nardella, nato a Torre del Greco, 20 novembre 1975, è un politico italiano, ex deputato alla Camera per il Partito Democratico e attualmente sindaco di Firenze. Nato in provincia di Napoli, trascorre gli anni dell’infanzia nella città campana e all’età di 14 anni si trasferisce a Firenze, dove nel 1994 ottiene la maturità scientifica presso il “Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci”. Nel 1998 si diploma in violino presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, svolgendo fino al 2004 l’attività professionale musicale. Nel 2001 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con 110 e lode, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto dell’ambiente nella stessa università.

Carriera politica

Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze eletto per un secondo mandato, ha iniziato la sua carriera politica nelle fila dei democratici di sinistra entrando a far parte della 5ª Commissione Consiliare Cultura, Istruzione e Sport, diventandone Presidente. Nel 2006-2008 è stato consigliere giuridico del Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il parlamento Vannino Chiti (governo Prodi II) e alle amministrative del 2009 viene nuovamente eletto come consigliere comunale ed entra a far parte come vicesindaco della giunta di Matteo Renzi.

Moglie e figli