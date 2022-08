Achille Lauro a Civitavecchia: scaletta delle canzoni, orari e biglietti del concerto

Achille Lauro a Civitavecchia: l’artista è in scena sabato 20 agosto a pochi passi dal mare. Continua il suo tour estivo con lo stile che lo distingue: unico e stravagante. Ecco le informazioni riguardo il concerto di stasera.

Achille Lauro a Civitavecchia: scaletta delle canzoni

Achille Lauro è di scena il 20 agosto a Civitavecchia in concerto. “Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa.

Ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo”, ha dichiarato l’artista.

Ecco di seguito la scaletta della canzoni del tour estivo del cantante:

Delinquente/Generazione X

maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX

Zucchero

Stripper

Fuori rosa

Sabato sera

Lauro/Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI

Roma

Ban bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte +

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Orari e biglietti del concerto

Appuntamento in piazza della Vita di Civitavecchia, a due passi dal mare alle 21.

Biglietti in vendita su Ticketone e in cassa la sera dell’evento. Lauro porterà in scena un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti del tour – prodotto da Friends&Partners – sarà accompagnato dall’Electric Orchestra.

