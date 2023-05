Oroscopo Marte in Leone 2023, cosa significa e gli effetti sui segni

Oroscopo, dal 20 maggio 2023 Marte arriva in Leone. Che effetti avrà su tutti i segni zodiacali? In che modo il Pianeta Rosso influenzerà il nostro futuro?

Oroscopo Marte in Leone nel 2023, cosa vuol dire? Dal 20 maggio al 10 luglio il Pianeta Rosso lascia il Cancro ed entra nella Casa del Leone. Che effetto avrà su tutti i segni zodiacali? Scopriamo il significato e le caratteristiche dell’influenza dell’astro sul nostro umore sul nostro futuro.

Oroscopo, significato di Marte in Leone dal 20 maggio 2023: cosa vuol dire?

Dal 20 maggio al 10 luglio 2023 Marte fa il suo passaggio nella casa del Leone. Un momento particolare dal punto di vista astrologico, che dona un’aura di passione e di grinta a tutti i segni zodiacali. Il Pianeta Rosso ci spinge a combattere per ciò in cui crediamo, per i nostri desideri e le nostre ambizioni, ad agire d’istinto piuttosto che temporeggiare. Questa tendenza viene ancor più enfatizzata dalla natura del Leone, segno focoso e pieno di energia, impossibile da domare completamente. Unite al fervore di Marte, le caratteristiche del Leone ci infondono di una carica incontrollabile e ci spingono a dare la priorità a grandi gesti di auto-espressione, donandoci una grande forza di volontà e una tenacia incrollabile.

L’influenza del Pianeta Rosso, segno per segno

Guardiamo adesso in modo più approfondito l’influenza di Marte in Leone sul futuro di tutti i segni, nel periodo che va dal 20 maggio al 10 luglio. Quale effetto avrà la sua influenza nei prossimi mesi? Ecco quali sono i segni che saranno maggiormente condizionati da questi eventi astrologici: